Азербайджан обвинил Армению в попытке «расширить географию войны»

Взгляд
7 октября, среда  |  Последнее обновление — 18:28  |  vz.ru
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Почему в России возник дефицит автомобилей

В Россию вернулись очереди за новым авто, как в 2008 году Михаил Джапаридзе/ТАСС
Автосалоны, которые еще несколько месяцев назад находились в ожидании массовых банкротств из-за отсутствия клиентов, сейчас переполнены. Более того – едва ли на не все модели автомобилей на российском рынке образовались огромные очереди. Почему возник этот ажиотаж, долго ли он продлится – и как в такой ситуации вести себя потребителю? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Какими должны быть уступки Баку и Еревана по Карабаху

Ереван заявил о готовности к уступкам в карабахском конфликте Алексей Дружинин/РИА «Новости»
Никол Пашинян заявил о готовности Армении пойти на уступки по Карабаху в случае аналогичных действий со стороны Азербайджана. И хотя риторика Ильхама Алиева остается воинственной, эксперты отмечают заинтересованность Баку в прекращении конфликта. О каких взаимных уступках может идти речь и кто может стать гарантом выполнения перемирия между Баку и Ереваном? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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В России недооценивают польскую угрозу

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
События в Белоруссии, демонстративное празднование дат с антироссийским подтекстом, желание разместить у границ России побольше военных. Польша представляет собой очень большую опасность для России. Подробности...
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Киргизии предстоит пережить тяжелые времена

Лейли Акилова, журналист, Бишкек
В Киргизии произошел очередной, третий со дня независимости страны, государственный переворот. Хотя многие предпочитают называть произошедшие события революцией. Подробности...
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Школьные оценки тормозят развитие детей

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Школа калечит. Уродует людей, делает их непригодными к современной жизни. Сейчас не нужны типовые «винтики». Ни в экономическом, ни в социальном смысле. И вред, который наносит сохранение оценок и оценивания в школе, гораздо больше потерь от коррупции. Подробности...
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Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Коронавирус у Трампа: почему это важно

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?
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Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
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    Азербайджан обвинил Армению в попытке «расширить географию войны»

    7 октября 2020, 18:13

    Текст: Ксения Панькова

    Попытки Армении нанести ущерб нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан нереалистичны из-за высокого уровня его охраны, заявил советник министра экономики Азербайджана Эмиль Меджидов.

    «Вчерашняя попытка со стороны правительства и армии Армении нанести ущерб нефтепроводу «Баку – Тбилиси – Джейхан» скорее носит символический характер. Это попытка расширить географию войны, втянуть в нее третьи стороны. Учитывая уровень охраны трубы, учитывая все меры, которые предпринимаются соответствующими службами этот план нереалистичен», – указал Меджидов, отвечая на вопрос о рисках для поставок нефти и газа из Азербайджана в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

    Напомним, во вторник вечером Азербайджан обвинил Армению в ракетных ударах по нефтепроводу. В Азербайджане подчеркнули, что «нефтепровод занимает особое место в энергетической безопасности Европы, является самым большим стратегическим проектом региона».

    При этом заместитель начальника управления общественных связей и мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов сообщил, что трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан продолжает работать в прежнем режиме, сообщает Haqqin Az.

    Позже пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян опроверг сообщения Азербайджана о якобы обстреле нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан. Он подчеркнул, что армия Карабаха не нацеливается на объекты невоенного назначения.

    По его словам, это ложная информация, которой Азербайджан пытается ввести в заблуждение международное сообщество.

    Сообщения Баку также опровергла пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

    Кроме того, востоковед Семен Багдасаров сказал газете ВЗГЛЯД, что «заявления Баку об обстрелах трубопровода могут расцениваться как призыв к Турции о прямом вмешательстве в карабахский конфликт».

    Напомним, общая протяженность трубопровода составляет 1768 км, из которых 443 км пролегает по территории Азербайджана, 249 км – Грузии, 1076 км – Турции. Объем прокачиваемой нефти составляет 1,2 млн баррелей в сутки.


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