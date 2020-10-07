Эксперт объяснил цель заявления Азербайджана об атаке на трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан

«Заявления Баку об обстрелах трубопровода могут расцениваться как призыв к Турции о прямом вмешательстве в карабахский конфликт», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Семен Багдасаров. Так он прокомментировал сообщение генпрокуратуры Азербайджана о том, что Армения якобы нанесла ракетные удары по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан.

«Дело в том, что трубопровод, предназначенный для транспортировки каспийской нефти из Баку, идет к турецкому порту Джейхан через Тбилиси и имеет стратегическое значение не только для экономики Азербайджана, но и для экономики Турции», – сказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии полковник запаса Семен Багдасаров.

«Поэтому заявления Баку о якобы обстрелах трубопровода могут расцениваться как призыв к Турции о прямом вмешательстве в карабахский конфликт. То есть не на уровне советников, летчиков и операторов беспилотников, а на более серьезном уровне», – пояснил собеседник.

По его словам, «вполне возможно, что это акт информационной войны». «Ведь недаром накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о том, что Анкара окажет Баку любую помощь. Думаю, это информационный повод для неких действий», – предположил Багдасаров.

Напомним, во вторник вечером Азербайджан обвинил Армению в ракетных ударах по нефтепроводу. В Азербайджане подчеркнули, что «нефтепровод занимает особое место в энергетической безопасности Европы, является самым большим стратегическим проектом региона».

При этом заместитель начальника управления общественных связей и мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов сообщил, что трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан продолжает работать в прежнем режиме, сообщает Haqqin Az.

Позже пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян опроверг сообщения Азербайджана о якобы обстреле нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан. Он подчеркнул, что армия Карабаха не нацеливается на объекты невоенного назначения.

По его словам, это ложная информация, которой Азербайджан пытается ввести в заблуждение международное сообщество.

Сообщения Баку также опровергла пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян. «Мы неоднократно заявляли, что не нацеливаемся на нефтегазовую инфраструктуру, но независимо от местоположения, все военные объекты и цели, с которых будет вестись огонь в направлении Арцаха (Нагорного Карабаха), будут уничтожены», – сказала она.

Напомним, общая протяженность трубопровода составляет 1768 км, из которых 443 км пролегает по территории Азербайджана, 249 км – Грузии, 1076 км – Турции. Объем прокачиваемой нефти составляет 1,2 млн баррелей в сутки.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД