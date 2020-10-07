Сбежавшего из коронавирусной больницы пациента осудили на полгода колонии

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) местного жителя осудили на шесть месяцев колонии за побег из больницы, в которой его лечили от коронавирусной инфекции, сообщила региональная прокуратура.

Суд установил, что мужчина, зная о наличии у него положительного диагноза COVID-19, самовольно покинул инфекционный стационар Лабытнангской городской больницы, в который он был помещен на основании постановления Роспотребнадзора, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мужчина выпрыгнул из окна второго этажа больницы, пояснили в прокуратуре. При себе у него не было никаких средств индивидуальной защиты.

Обвиняемого осудили на шесть месяцев колонии по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей».

Ранее Адлерский районный суд оштрафовал на 15 тыс. рублей и арестовал на трое суток мужчину, который пытался сбежать из обсерватора в Сочи.

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