Московская биржа открылась ростом Московская биржа открылась снижением 7 октября 2020, 10:21 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в среду опустился на 0,58% – до 2876,23 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,69% – до 1160,53 пункта. Следует из данных Московской биржи.

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