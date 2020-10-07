Лукашенко в поздравлении Путину назвал его другом Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и отметил, что высоко ценит его как надежного друга и сторонника расширения интеграции в рамках Союзного государства, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Александр Лукашенко отметил, что высоко ценит Владимира Путина как надежного друга Беларуси и последовательного сторонника расширения интеграционных процессов на линии Союзного государства, которые в полной мере соответствуют намерениям двух братских народов совместными усилиями строить достойное будущее», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Лукашенко уверен, что отношения стратегического партнерства между двумя странами, в основе которых лежат многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки, будут и дальше эффективно развиваться.

По словам белорусского лидера, проводимая под руководством Путина внутренняя и внешняя политика, «направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение ее авторитета и влияния в мире, пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан». Ярким подтверждением этому являются итоги выборов в единый день голосования 13 сентября, добавил Лукашенко.

Также он пожелал Путину крепкого здоровья, свершения всех планов и новых достижений на высшем государственном посту.

Путина с днем рождения поздравил и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, передает ТАСС.

«Уверенное социально-экономическое развитие России, последовательное укрепление ее государственности и авторитета на международной арене неразрывно связаны с Вашим именем», – подчеркнул туркменский лидер.

Бердымухамедов отметил личное внимание и огромный вклад Путина в развитие стратегических и дружественных туркмено-российских отношений. Он выразил приверженность дальнейшему расширению сотрудничества между двумя странами.

«Твердо убеждены, что совместными усилиями туркмено-российские межгосударственные связи и стратегическое партнерство и впредь будут неуклонно укрепляться на благо наших народов», – говорится в послании лидера Туркменистана.

В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон в поздравлении Путину поблагодарил его за весомый вклад в развитие дружеских отношений между двумя странами и установление высокого уровня сотрудничества в разных областях.

«Примите мои самые теплые и сердечные поздравления и искренние пожелания доброго здоровья, долголетия, новых больших успехов в реализации всех Ваших помыслов и устремлений во имя и на благо Вашей страны и народа», – отметил он.

Также Додон отметил, что придает большое значение дальнейшему всестороннему развитию партнерских отношений между двумя странами.

Путин в среду отмечает 68-й день рождения.

Напомним, пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказывал, что даже в тех случаях, когда Путин принимает по телефону поздравления от зарубежных коллег, каждый раз затрагиваются рабочие моменты, которые касаются и региональных дел, и двусторонних вопросов.