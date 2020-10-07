В России спрогнозировали «застывание» числа заболевших коронавирусом

Результаты принятых против коронавируса мер будут видны через две-три недели, до этого момента число заболевших может застыть на сегодняшних цифрах, заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

Специалист напомнил, что сейчас усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, многих перевели на удаленную работу, пожилым людям предписана самоизоляция, передает НСН.

«Мы с вами результат этих мер увидим примерно в двадцатых числах октября», – отметил Малышев.

По его словам, до этого момента число заболевших может застыть на сегодняшних цифрах. Эксперт добавил, что сегодня госпитализируют больше пациентов, чем выписывают, однако система российского здравоохранения к этому подготовилась.

«Если люди будут делать то, что должны, то не надо никакого дальнейшего усугубления ограничений», – отметил он.

Ранее главврач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, как долго продлится рост числа случаев коронавируса в России.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 11 тыс. 615 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.

Президент Владимир Путин заявил, что угроза распространения коронавируса еще не отступила, но власти готовы к любому развитию ситуации.

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