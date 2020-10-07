Директор школы в Великих Луках опровергла падение учеников в обморок

Директор школы № 7 в Великих Луках Наталья Демиховская, комментируя инцидент с госпитализацией учеников с торжественной линейки, заявила, что школьники якобы не падали в обморок.

По словам Демиховской, школьники побледнели, однако до автомобиля скорой помощи дошли самостоятельно.

При этом в беседе с «Комсомольской правдой» женщина допустила, что взрослые сами спровоцировали ухудшение здоровья детей.

«Когда мы увидели, что ребята бледные, стали подходить к ним и спрашивать: «Тебе плохо?», а тут еще и повышенный эмоциональный фон. Представьте, какое волнительное для них мероприятие», – отметила Демиховская.

Также она опровергла информацию о том, что линейка якобы продолжалась во время госпитализации детей. «Свернули мы линейку, укоротили. Пришлось даже извиниться перед теми, кто не успел выступить. Просто вынесли флаг России и на этом закончили», – заявила она.

Во вторник медики госпитализировали 13 школьников, которые потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7 в Великих Луках. К проверке инцидента приступила прокуратура. Позже в больницу обратился еще один ребенок с головокружением. Один из детей, после того как пришел в себя в больнице, рассказал, что до обморока его «ноги стали тяжелые и в глазах потемнело». На данный момент, исходя из результатов анализов, удалось исключить наркотическое отравление.

Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил газете ВЗГЛЯД, что обмороки у школьников в Великих Луках могли вызвать длительное пребывание в вертикальном положении, воздействие токсического вещества или тепловой удар.

СК возбудил уголовное дело.