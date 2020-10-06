По факту массового обморока школьников в Великих Луках возбуждено дело

В Великих Луках возбудили уголовное дело в связи с госпитализацией 13-ти детей, которые упали в обморок на школьной линейке.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – говорится на сайте СК России.

Отмечается, что следователи опросили всех детей, их родителей, руководство школы и классных руководителей, лечащих врачей, а также иных лиц, которые могли что-либо прояснить относительно причин и обстоятельств недомогания детей. Проведено медицинское обследование учащихся, ожидаются результаты судебно-химического исследования.

Напомним, медики госпитализировали 13 школьников, которые потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7 в Великих Луках. К проверке инцидента приступила прокуратура. Позже в больницу обратился еще один ребенок с головокружением. Один из детей, после того как пришел в себя в больнице, рассказал, что до обморока его «ноги стали тяжелые и в глазах потемнело». На данный момент, исходя из результатов анализов удалось исключить наркотическое отравление.

Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил газете ВЗГЛЯД, что Обмороки у школьников в Великих Луках могли вызвать длительное пребывание в вертикальном положении, воздействие токсического вещества или тепловой удар.