Россиян предупредили о грядущих заморозках

Заморозки, гололед и пыльные бури ожидаются в регионах России в ближайшие дни, сообщила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Ниже нормы на два-четыре градуса ожидается погода в Сибири. Так, жителей Красноярского края и Хакасии предупредили о сильной гололедице. В Иркутской области 7 октября мокрый снег будет сопровождаться сильным ветром – до 23 метров в секунду, отметила синоптик в интервью «Российской газете».

Также небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, а местами и гололедица ожидаются юге Западной Сибири. По словам Паршиной, с 7 по 9 октября ночные заморозки прогнозируются в Удмуртии, Кировской, Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях.

Отступающий антициклон создаст условия для сильного ветра на юге России. Это приведет к пыльным бурям в Ставропольском крае, Ростовской области и Калмыкии. В Чечне и Дагестане возможно усиление ветра до 23 метров в секунду.

В Москве и Центральном регионе до конца недели погода сохранит черты бархатного сезона . Затем температура там станет постепенно понижаться на один-два градуса, подчеркнула Паршина.

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