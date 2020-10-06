Путин рассказал о попытках мировых финструктур вмешаться в борьбу России с терроризмом

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6 октября, вторник  |  Последнее обновление — 19:50  |  vz.ru
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Российское вино распробовали за границей

Пандемия помогла российским виноделам Валерий Матыцин/ТАСС
В сельском хозяйстве России может выстрелить еще одна отрасль – виноделие, считают в Минсельхозе. Экспорт российского вина в последние годы показывает рост. Его распробовали, например, в Китае. Однако одна задача российскими виноделами уже решена – отечественное вино в стране решительно вытесняет импортное. Как же это произошло? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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США добили латвийскую банковскую систему

Банковская система Латвии хорошо начинала, но плохо кончила REUTERS/Ints Kalnins
Банки Латвии, еще не так давно приносившие этой стране огромный доход, в том числе за счет вкладов из России, оказались под полным контролем США. Латвия и США подписали договор, в соответствии с которым сведения о клиентах латвийских банков будут передаваться американцам. Так закончились мечты о «прибалтийской Швейцарии», много лет воодушевлявшие латвийских политиков. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Россию поджигают по периметру. Кто является поджигателем?

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Но как вообще стал возможен блицкриг киргизской оппозиции? Кто эти люди и чего они на самом деле хотят? Понять что-либо, читая программы партий, совершенно невозможно. Но давайте вспомним, что отличает Киргизию от других государств региона. Подробности...
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Почему нас бесят дизайнеры

Максим Соколов, публицист
Представим, что дизайнеры добрались и до управления автомобилем и меняют местами педали, рычаги и приборы на доске. Мало не покажется, особенно в случаях, когда все решают доли секунд и спасение именно в автоматизме – рука и нога сами знают, куда им тянуться. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Суррогатное материнство ударило по отцам

Сергей Худиев, публицист, богослов
Говорить о том, что «нетрадиционная ориентация» может иметь какие бы то ни было юридические последствия — позитивные или негативные — значит, по умолчанию, вводить это понятие в правоприменительную практику, что было бы двойным абсурдом. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Коронавирус у Трампа: почему это важно

Обсуждение: 6 комментариев

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Путин рассказал о попытках мировых финструктур вмешаться в борьбу России с терроризмом

    6 октября 2020, 19:10

    Текст: Алексей Дегтярев

    На рубеже 90-х годов XX века и 2000-х годов международные финансовые структуры пытались вмешаться в борьбу России с террористами на Кавказе, заявил президент Владимир Путин.

    «Я это очень хорошо помню, <...> когда представители международных финансовых организаций на наши просьбы даже о продлении срока выплаты процентов по взятым ранее кредитам потребовали изменения внутриполитических курсов, в том числе и по сохранению нашей территориальной целостности, имею в виду нашу борьбу с бандами террористов на Кавказе», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что для него это было «фантастически неожиданно», однако такое действительно происходило. Путин отметил, что на тот момент занимал пост главы правительства России.

    «Мы должны быть сильными и независимыми - или мы вообще не будем никакими», – подчеркнул президент, указав на важность аккуратных действий в финансовой сфере.

    Он напомнил, что в условиях пандемии в стране было принято много мер по поддержке граждан и экономики.

    «Все это делалось, исходя из тех возможностей, которые у нас имелись в результате проведения устойчивой макроэкономической политики, и (благодаря) резервам, которые мы создавали терпеливо, настойчиво и постепенно. Это все не упало с неба, а эта политика была рассчитана на то, чтобы встретить любые неожиданности самостоятельно, опираясь на собственные силы, не имея возможности обратиться к зарубежным источникам финансирования, которые не вмешивались бы при этом в нашу внутреннюю политику и не диктовали бы нам свои условия поведения так, как это было в 1990-х или в начале 2000-х годов, – сказал Путин.

    Ранее российский лидер заявлял, что главы иностранных государств и премьер-министры признавались ему в том, что в 2000-х годах решили для себя, что Россия прекратит существовать в прежнем виде, после того как резко обострилась ситуация на Северном Кавказе.


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