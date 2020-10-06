Путин рассказал о попытках мировых финструктур вмешаться в борьбу России с терроризмом

На рубеже 90-х годов XX века и 2000-х годов международные финансовые структуры пытались вмешаться в борьбу России с террористами на Кавказе, заявил президент Владимир Путин.

«Я это очень хорошо помню, <...> когда представители международных финансовых организаций на наши просьбы даже о продлении срока выплаты процентов по взятым ранее кредитам потребовали изменения внутриполитических курсов, в том числе и по сохранению нашей территориальной целостности, имею в виду нашу борьбу с бандами террористов на Кавказе», – цитирует Путина ТАСС.

Он добавил, что для него это было «фантастически неожиданно», однако такое действительно происходило. Путин отметил, что на тот момент занимал пост главы правительства России.

«Мы должны быть сильными и независимыми - или мы вообще не будем никакими», – подчеркнул президент, указав на важность аккуратных действий в финансовой сфере.

Он напомнил, что в условиях пандемии в стране было принято много мер по поддержке граждан и экономики.

«Все это делалось, исходя из тех возможностей, которые у нас имелись в результате проведения устойчивой макроэкономической политики, и (благодаря) резервам, которые мы создавали терпеливо, настойчиво и постепенно. Это все не упало с неба, а эта политика была рассчитана на то, чтобы встретить любые неожиданности самостоятельно, опираясь на собственные силы, не имея возможности обратиться к зарубежным источникам финансирования, которые не вмешивались бы при этом в нашу внутреннюю политику и не диктовали бы нам свои условия поведения так, как это было в 1990-х или в начале 2000-х годов, – сказал Путин.

Ранее российский лидер заявлял, что главы иностранных государств и премьер-министры признавались ему в том, что в 2000-х годах решили для себя, что Россия прекратит существовать в прежнем виде, после того как резко обострилась ситуация на Северном Кавказе.