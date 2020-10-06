Путин заявил о неспортивных методах по отношению к российским спортсменам

Российских спортсменов периодически неспортивными методами отталкивают от заслуженных рубежей, заявил президент Владимир Путин, отметив, что для победы нужно «не ныть», а быть сильнее соперников.

«Что касается того, что нас время от времени неспортивными способами отталкивают как бы от заслуженных нашими спортсменами рубежей – это правда. Но что делать? Вы давно занимаетесь организацией спорта... и знаете, как в этом случае говорят тренеры: играем на чужом поле. Чтобы выигрывать, нужно не ныть, а просто быть на голову сильнее наших соперников», – передает РИА «Новости» слова Путина на заседании совета по развитию физической культуры и спорта в формате видеоконференции.

Он также добавил, что надо эффективно работать и в правовом поле, защищать российских спортсменов.

По словам президента России, тренировки сборных во время коронавирусной пандемии прерывались, хотя в условиях изоляции этого можно было избежать.

«Вы сказали, что тренировки сборных во время вынужденных ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, не прерывались. Они прерывались, хотя могли бы и не прерываться, если по-честному», – сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Президент обратил внимание, что сборные команды, которые сидят на базах, фактически могли функционировать и в условиях изоляции – по его словам, часто так и происходит в период подготовки к крупным стартам.

«Нужно было своевременно организовать эту работу, вот и все. Это было сделано чуть позднее. Но в целом нужно иметь в виду этот опыт», – заключил глава государства.

Путин отметил, что Россия надеется на новые достижения паралимпийцев и будет поддерживать движение и дальше.

«Мы по праву гордимся выдающимися достижениями наших паралимпийцев, гордимся ими. И в этом, конечно, большая заслуга всех организаторов паралимпийского движения и всех специалистов, кто работает с этой категорией наших спортсменов», – сказал он.

Путин отметил, что «дело не в поддержке со стороны президента или администрации президента», а в том, что государство в целом выстроило этот вектор как важнейший в своей работе по данному направлению.

«Будем так делать и в будущем. Безусловно, даже не сомневайтесь. И надеемся на новые достижения наших паралимпийцев», – подчеркнул Путин

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