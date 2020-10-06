На Ефремова подали иски на 3 млн рублей

Иски о компенсации морального вреда подали трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова, каждый иск на 1 млн рублей, сообщил их адвокат Александр Добровинский.

«Направили возражение на апелляционную жалобу Михаила Ефремова, в которой заявили гражданские иски от семьи Захаровых. Мои доверители не хотели никаких компенсаций от виновника гибели Сергея Захарова, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея и поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но в первую очередь таким же пострадавшим, как они. Поэтому они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на 3 млн рублей в совокупности, которые пойдут в счет благотворительного фонда», – приводит слова Добровинского ТАСС.

Ранее Ефремов Ефремов возместил моральный ущерб старшему сыну погибшего Сергея Захарова в размере 800 тыс. рублей. Адвокат потерпевшего Сергей Аверцев уточнил, что потерпевшая сторона на данный момент получила только часть денег. Старший сын погибшего просил суд о 7,3 млн рублей.

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

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