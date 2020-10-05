Пушков заявил о попытках лишить Россию права вето в Совбезе ООН

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5 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:19  |  vz.ru
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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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Зачем России нужен Азербайджан

У Владимира Путина и Ильхама Алиева сложились доверительные отношения Валерий Шарифулин/ТАСС
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало ряд вопросов. В частности, почему Москва не спешит вступаться за Армению и почему не выступает с резкой критикой Азербайджана. Ответ заключается в том, что Москву и Баку связывают очень тесные отношения, причем не только экономические. Так в чем же ценность и незаменимость Азербайджана для России?  Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Россия может не защитить Армению из-за Грузии

Армения оказалась в полной изоляции из-за Грузии Zurab Kurtsikidze/EPA/ТАСС
Баку продолжает грозить Еревану военным решением карабахского конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян убежден, что Москва в случае необходимости задействует войска и обеспечит безопасность союзника по ОДКБ. Сможет ли Россия справиться с этой задачей силами 102-й ордена Александра Невского военной базы в Гюмри и как этому может помешать формально нейтральная Грузия? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
С одной стороны, Германия (да и Запад в целом) намерена развивать стратегическое экономическое сотрудничество с Россией в важных для себя областях, а с другой – в политической и идеологической сфере намертво отрезает нас от себя. Подробности...
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Коронавирус Трампа может убить демократию в Америке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Чтобы забыть о трампизме, как о страшном сне, элите потребуется «зачистить» значительную часть избирателей. Не физически, конечно, а социально. Ей придется почти официально вводить авторитарно-идеологическое правление с относительно мягким, но последовательным подавлением инакомыслия. Подробности...
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Война с природой в Арктике не была напрасной

Тимур Шерзад, журналист
90 лет назад, 5 октября 1930 года, советские исследователи завершили открытие Северной Земли. То был самый разгар процесса покорения Арктики. Тридцатые – время, когда что-то наконец-то начало получаться по-настоящему. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Пушков заявил о попытках лишить Россию права вето в Совбезе ООН

    5 октября 2020, 21:48

    Текст: Ксения Панькова

    Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что попытки переписать историю Второй мировой войны связаны с желанием поставить под вопрос статус России как постоянного члена Совбеза ООН с правом вето.

    «Сейчас, переделывая историю, наши противники пытаются это сделать не просто во имя абстрактных целей. Цель конкретная – лишить Россию (как правопреемницу Советского Союза – прим. ВЗГЛЯД) статуса державы-победительницы во Второй мировой войне и в моральном отношении, и в политическом отношении, и в нравственном отношении. Если подорвать статус России как державы-победительницы, то можно ставить вопрос о правомерности ее пребывания в Совете безопасности ООН в качестве постоянного члена с правом вето», – сказал Пушков в ходе форума «История для будущего. Новый взгляд», передает ТАСС.

    По его словам, политические противники России пытаются обвинить Советский Союза в развязывании Второй мировой войны.

    «Да, мы знаем, что это не так, тут даже глава МИД Германии заявила, что ответственность за Вторую мировую войну несет только и исключительно гитлеровская Германия», – подчеркнул Пушков, добавив, что попытки пересмотра роли Советского Союза во Второй мировой войне не прекращаются и, вероятно, будут повторяться.

    «XXI век стал веком схватки за историю. Таких баталий за историю, какие мы видим сейчас, до сих пор, пожалуй, не происходило. Причем речь идет не только о переписывании истории – это сейчас популярный термин, но я думаю, что речь идет о большем – попытке создания параллельной истории. То есть наряду с утвердившей историей, скажем, XX века, Второй мировой войны, нам предлагают постепенно вводить параллельную историю, и эта параллельная история со временем должна заменить классическую версию и превратиться в альтернативную историю», – пояснил сенатор.

    По его мнению, история становится следствием соотношения сил на мировой арене.

    Также о необходимости серьезного разговора о событиях и уроках прошлого заявил председатель РИО, руководитель службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    «Внимание к своей истории позволяет нам ощущать себя единым народом. Лишь анализируя успехи и неудачи прошлого мы можем наметить верные стратегические решения на будущее. Хотя иногда возникают соблазны «подретушировать» свою историю», – приводит его слова «Московский комсомолец».

    Нарышкин сказал, что власть не должна учить историков их ремеслу.

    «Очень важно, что у нас руководство страны это понимает. Увы, сейчас мы переживаем непростой период, когда качественное историческое знание вынуждено конкурировать с беллетристикой, с «поделками», привлекающими внимание своей скандальностью, но при этом далеко не всегда имеющими достойный уровень с точки зрения профессионала», – добавил Нарышкин.

    В свою очередь председатель РВИО, помощник президента России Владимир Мединский в своем выступлении отметил, что нам в России нужно отойти от позиции бесконечных оправдываний по поводу высказываемых зарубежными «знатоками настоящей истории» претензий к роли страны в событиях прошлого. Вместо этого следует самим «переходить в наступление» и более активно продвигать существующие у нас взгляды на историю. Однако, по мнению спикера, «отрицание своего прошлого – это гарантия неминуемых ошибок в будущем». При этом Мединский подчеркнул, что принципиально неправильными являются отнюдь не редкие сейчас попытки оценивать поступки исторических личностей прошлого с позиций сегодняшнего дня.

    «Негоже соотносить то, что происходило при Иване Грозном, с современными нормами прав человека», – добавил Мединский.

    Кроме того, научный руководитель РВИО Михаил Мягков заявил, что нужно изучать историю, чтобы не повторять ошибок прошлого.

    «Однако в 1990-е в России вдруг сорвались в крайний негатив, кинулись выискивать в событиях прошедших десятилетий, веков побольше «черного». Но объективное изучение истории показывает, что наша страна в самых разных ситуациях с учетом объективно существовавших тогда условий все-таки продолжала развиваться поступательно. И вот представление о таком неуклонном поступательном движении России на всех этапах ее истории очень важно передать нашей молодежи. В этом одна из важнейших задач преподавания исторических дисциплин в школах и вузах», – сказал Мягков.

    Отмечается, что выступление депутата Госдумы Вячеслава Никонова было эмоциональным. Он процитировал собравшимся в зале строки Пушкина: «Животворящая святыня», – именно так, по мысли великого русского поэта мы должны воспринимать историю». В заключение Никонов призвал: «При помощи изучения истории мы должны воспитывать из наших ребят победителей, воспитывать в них психологию победителей».

    Форум «История для будущего. Новый взгляд» проходил 5 октября в Музее Победы в смешанном – онлайн и очном – формате. Мероприятие приурочено ко Дню учителя и Дню памяти подольских курсантов. Обсуждения были организованы в формате ток-шоу. Гостями были ученые и политики, педагоги и лидеры общественного мнения. Завершение дискуссии запланировано в рамках исторического трека на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге в середине ноября.

    Мероприятие организовано Музеем Победы, Российским фондом культуры и Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского исторического общества.


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