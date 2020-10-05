Пушков заявил о попытках лишить Россию права вето в Совбезе ООН

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что попытки переписать историю Второй мировой войны связаны с желанием поставить под вопрос статус России как постоянного члена Совбеза ООН с правом вето.

«Сейчас, переделывая историю, наши противники пытаются это сделать не просто во имя абстрактных целей. Цель конкретная – лишить Россию (как правопреемницу Советского Союза – прим. ВЗГЛЯД) статуса державы-победительницы во Второй мировой войне и в моральном отношении, и в политическом отношении, и в нравственном отношении. Если подорвать статус России как державы-победительницы, то можно ставить вопрос о правомерности ее пребывания в Совете безопасности ООН в качестве постоянного члена с правом вето», – сказал Пушков в ходе форума «История для будущего. Новый взгляд», передает ТАСС.

По его словам, политические противники России пытаются обвинить Советский Союза в развязывании Второй мировой войны.

«Да, мы знаем, что это не так, тут даже глава МИД Германии заявила, что ответственность за Вторую мировую войну несет только и исключительно гитлеровская Германия», – подчеркнул Пушков, добавив, что попытки пересмотра роли Советского Союза во Второй мировой войне не прекращаются и, вероятно, будут повторяться.

«XXI век стал веком схватки за историю. Таких баталий за историю, какие мы видим сейчас, до сих пор, пожалуй, не происходило. Причем речь идет не только о переписывании истории – это сейчас популярный термин, но я думаю, что речь идет о большем – попытке создания параллельной истории. То есть наряду с утвердившей историей, скажем, XX века, Второй мировой войны, нам предлагают постепенно вводить параллельную историю, и эта параллельная история со временем должна заменить классическую версию и превратиться в альтернативную историю», – пояснил сенатор.

По его мнению, история становится следствием соотношения сил на мировой арене.

Также о необходимости серьезного разговора о событиях и уроках прошлого заявил председатель РИО, руководитель службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Внимание к своей истории позволяет нам ощущать себя единым народом. Лишь анализируя успехи и неудачи прошлого мы можем наметить верные стратегические решения на будущее. Хотя иногда возникают соблазны «подретушировать» свою историю», – приводит его слова «Московский комсомолец».

Нарышкин сказал, что власть не должна учить историков их ремеслу.

«Очень важно, что у нас руководство страны это понимает. Увы, сейчас мы переживаем непростой период, когда качественное историческое знание вынуждено конкурировать с беллетристикой, с «поделками», привлекающими внимание своей скандальностью, но при этом далеко не всегда имеющими достойный уровень с точки зрения профессионала», – добавил Нарышкин.

В свою очередь председатель РВИО, помощник президента России Владимир Мединский в своем выступлении отметил, что нам в России нужно отойти от позиции бесконечных оправдываний по поводу высказываемых зарубежными «знатоками настоящей истории» претензий к роли страны в событиях прошлого. Вместо этого следует самим «переходить в наступление» и более активно продвигать существующие у нас взгляды на историю. Однако, по мнению спикера, «отрицание своего прошлого – это гарантия неминуемых ошибок в будущем». При этом Мединский подчеркнул, что принципиально неправильными являются отнюдь не редкие сейчас попытки оценивать поступки исторических личностей прошлого с позиций сегодняшнего дня.

«Негоже соотносить то, что происходило при Иване Грозном, с современными нормами прав человека», – добавил Мединский.

Кроме того, научный руководитель РВИО Михаил Мягков заявил, что нужно изучать историю, чтобы не повторять ошибок прошлого.

«Однако в 1990-е в России вдруг сорвались в крайний негатив, кинулись выискивать в событиях прошедших десятилетий, веков побольше «черного». Но объективное изучение истории показывает, что наша страна в самых разных ситуациях с учетом объективно существовавших тогда условий все-таки продолжала развиваться поступательно. И вот представление о таком неуклонном поступательном движении России на всех этапах ее истории очень важно передать нашей молодежи. В этом одна из важнейших задач преподавания исторических дисциплин в школах и вузах», – сказал Мягков.

Отмечается, что выступление депутата Госдумы Вячеслава Никонова было эмоциональным. Он процитировал собравшимся в зале строки Пушкина: «Животворящая святыня», – именно так, по мысли великого русского поэта мы должны воспринимать историю». В заключение Никонов призвал: «При помощи изучения истории мы должны воспитывать из наших ребят победителей, воспитывать в них психологию победителей».

Форум «История для будущего. Новый взгляд» проходил 5 октября в Музее Победы в смешанном – онлайн и очном – формате. Мероприятие приурочено ко Дню учителя и Дню памяти подольских курсантов. Обсуждения были организованы в формате ток-шоу. Гостями были ученые и политики, педагоги и лидеры общественного мнения. Завершение дискуссии запланировано в рамках исторического трека на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге в середине ноября.

Мероприятие организовано Музеем Победы, Российским фондом культуры и Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского исторического общества.