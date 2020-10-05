Лавров назвал неприемлемым тон руководства Германии в отношении России

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал неприемлемым тон, который допускают ряд представителей руководства Германии в разговоре с Россией.

«То, как сейчас некоторые представители германского руководства разговаривают с Россия, я считаю не только неприемлемым, но и отражающим полное предание забвению той эпохи, которая всеми считалась историческим завоеванием немцев и русских (объединения Германии) и затем стала завоеванием уже всей Европы», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».

Он назвал происходящее печальным и выразил надежду, что «эта аномалия пройдет», поскольку «она не может отражать истинного отношения немцев к России».

Ранее Лавров заявил, что расследование ситуации с блогером Алексеем Навальным – это издевательство над здравым смыслом, поскольку Запад отказывает России в требованиях, основанных на международной конвенции.

Напомним, МИД ФРГ отказал посольству России в консульском доступе к блогеру Алексею Навальному. В свою очередь в МИД России напомнили, что не получила отклика и инициатива руководителей депутатских «групп дружбы» в Госдуме и бундестаге о проведении «конструктивного и беспристрастного расследования» инцидента.

Тем временем в Германии заявили о связи возможных санкций против России с выводами ОЗХО. До этого Берлин заявлял, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.