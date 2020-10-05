Стало известно об убийстве в Нагорном Карабахе 93 наемников из Сирии

В Нагорном Карабахе убиты 93 сирийских наемника, тела 53 из них доставлены в Арабскую Республику, сообщили знакомые с ситуацией источники в сирийской оппозиции.

«В Сирию накануне в воскресенье доставлены тела 53 наемников… Таким образом, общее количество убитых сирийских наемников составляет 93 человека», – рассказал один из источников РИА «Новости».

Он также заявил, что в минувшие в выходные в зону конфликта в Карабахе отбыла третья партия сирийских наемников – 430 человек.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии. Позже он уточнил, что более 300 сирийских «боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе (для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана)». Французский лидер назвал эти данные «подтвержденным фактом».

Глава Азербайджана Ильхам Алиев после заявления Макрона потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.

МИД России в свою очередь выразил глубокую озабоченность в связи с переброской сирийских и ливийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе в целях непосредственного участия в боевых действиях.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.

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