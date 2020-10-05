В России оценили нежелание Алиева прекращать войну в Карабахе

«Изменить отношение Алиева к условиям завершения конфликта или перемирия могут как позитивные, так и негативные факторы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя несогласие президента Азербайджана Ильхама Алиева с мнением об отсутствии военного решения конфликта в Нагорном Карабахе.

Среди «позитивных факторов» гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил необходимость показать Баку, что тактические успехи вооруженных сил Азербайджана, достигнутые на поле боя, будут за ними закреплены.

«Но и армянская сторона должна проявить больше гибкости. Минская группа ОБСЕ должна дать Азербайджану гарантии, что этот вопрос не будет отложен еще на 30 лет. Это позволит Алиеву внутри страны сказать о том, что цели военной операции достигнуты хотя бы частично», – убежден Кортунов.

«Если же говорить о факторах негативного характера, то это, прежде всего, давление международного сообщества на Баку с целью повышения издержек дальнейшего проведения конфликта. Если обсуждение этого вопроса будет перенесено в Совет безопасности ООН на фоне гибели мирного населения – Азербайджан понесет большие репутационные потери. Также может быть оказано санкционное давление на его стратегического союзника в лице Турции», – предполагает собеседник.

«Что касается возможности ввода российских миротворцев – сейчас для этого нет ни условий, ни договоренностей о мире, ни новых линий разграничения. Но если такие условия будут созданы и конфликт завершится вводом российским миротворцев – это будет большим выигрышем для российской внешней политики. Наша страна показала бы еще раз, что именно она является главным фактором стабилизации ситуации и поддержания баланса сил в Нагорном Карабахе», – заключил Кортунов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил несогласие с утверждением, что у конфликта в Нагорном Карабахе нет военного решения. Он отметил, что за 28 лет переговоров международное сообщество не смогло предоставить политического урегулирования ситуации в Карабахе.

«Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, [то] Азербайджан сделает это сам», – заявил Алиев в интервью каналу Al Arabiya.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывалинемедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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