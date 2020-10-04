В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

Взгляд
5 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 00:22  |  vz.ru
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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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Зачем России нужен Азербайджан

У Владимира Путина и Ильхама Алиева сложились доверительные отношения Валерий Шарифулин/ТАСС
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало ряд вопросов. В частности, почему Москва не спешит вступаться за Армению и почему не выступает с резкой критикой Азербайджана. Ответ заключается в том, что Москву и Баку связывают очень тесные отношения, причем не только экономические. Так в чем же ценность и незаменимость Азербайджана для России?  Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Ракетное устрашение Карабаха обнажило слабость Баку

Карабахский город Мартуни под постоянной угрозой обстрелов со стороны Азербайджана Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire/dpa/Reuters
В воскресенье Азербайджан и Нагорно-Карабахская республика обменялись ракетными ударами по крупным населенным пунктам. Взрывы гремели в столице НКР Степанакерте и во втором по величине городе Азербайджана Гяндже. Среди мирного населения есть убитые и раненые. Стороны обвиняют друг друга в расширении зоны боевых действий. По мнению экспертов, конфликт в Карабахе все больше перерастает в полноценную войну, остановить которую могут лишь российские миротворцы. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Ирину Славину сжег психоз

Дмитрий Ольшанский, публицист
Наша intelligentsia сейчас рассказывает о том, что несчастная больная женщина, которая убила себя в Нижнем Новгороде – это героиня борьбы с режимом, сочиняет про нее торжественные слова и пытается доказать, что эта ужасная история – это политика, подвиг, а вовсе не психиатрия. Подробности...
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Абстрактное искусство как спецпроект ЦРУ

Владимир Можегов, публицист
Нравится им это или нет, знают они или не знают, было очень мало писателей, поэтов, художников, историков, ученых, или критиков в послевоенной Европе, чьи имена не были каким-то образом связаны с этим тайным предприятием. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Журналист обязан быть циничной сволочью

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В этом безумном мире, где у каждого есть позиция и каждый имеет свое мнение по любой проблеме, мы обязаны оставаться нормальными и не иметь никакой позиции и никакого мнения. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

Обсуждение: 4 комментария

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

    4 октября 2020, 23:23

    Текст: Антон Никитин

    В Москве за минувшие сутки умерли 27 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

    «В Москве скончались 27 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение оперативного штаба передает ТАСС.

    Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 5370 человек.

    Ранее в воскресенье столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, хотя больницы заполняются.

    Днем ранее в Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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