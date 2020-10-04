Американцам разрешат голосовать за Трампа в случае его смерти

Даже в случае кончины действующего президента США Дональда Трампа от коронавируса, его имя не исчезнет из бюллетеней, и американцы смогут отдать за него свои голоса, заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

«Если какой-то из кандидатов выбывает, он все равно остается в бюллетене, потому что они уже напечатаны, в некоторых штатах идет голосование. Поэтому есть кандидат, нет кандидата – процесс уже запущен», – приводит его слова РИА «Новости».

Рогулев пояснил, что имя Трампа будет оставаться в бюллетене, даже если он «будет болеть, лежать».

«Американцы будут голосовать. Будут ли они поддерживать ушедшего человека – это большой вопрос, вычеркивать его уже никто не будет. Голосование уже идет», – сказал эксперт.

Более того, вероятности появления нового кандидата от республиканцев нет, ведь регистрация новых кандидатов по штатам закрыта, сказал Рогулев. По его словам, такой сценарий можно предположить, но на практике за месяц до выборов зарегистрировать и утвердить кандидата, напечатать бюллетени будет нереально.

«Выборы не будут перенесены ни при каких обстоятельствах. Такое вообще не предусмотрено в американском законодательстве», – подчеркнул он, добавив, что спасение президента – вопрос чести для американских врачей. «Иначе это будет для Америки полный кошмар, потому что допустить такое они просто не могут», – отметил он.

Очередные всеобщие выборы в США намечены на 3 ноября.

Напомним, в пятницу глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов. Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса, а в субботу ночью госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд.

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