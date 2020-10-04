ЕС раскритиковал требование Белоруссии сократить дипломатов из Польши и Литвы

Требование сократить дипломатическое присутствие Польши и Литвы в Белоруссии является безосновательным и еще больше изолирует власти в Минске, говорится в распространенном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Требования белорусских властей отозвать послов Польши и Литвы и значительно сократить дипломатическое присутствие Польши и Литвы безосновательно и вызывает сожаление. Это не соответствует логике диалога и еще больше изолирует власти в Минске», – указывается в документе, передает РИА «Новости».

Боррель отметил, что «действия властей Белоруссии против конкретных членов ЕС не подорвут европейское единство». По его словам, это единство «было подтверждено во время европейского саммита 1 октября, когда все члены ЕС призвали белорусские власти прекратить насилие и репрессии, отпустить политзаключенных, уважать свободу СМИ и гражданского общества, начать инклюзивный нацдиалог».

Напомним, белорусские послы в Польше и Литве с 5 октября отзываются для консультаций в Минск. МИД Белоруссии предложил Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в республике с 50 до 18 и с 25 до 14 дипломатов соответственно.

Польский министр иностранных дел Збигнев Рау сообщил, что Польша не намерена вызывать своего посла в Белоруссии по требованию Минска.

Вильнюс также заявлял, что не планирует отзывать своего посла в Минске для консультаций и сокращать дипломатическое присутствие в Белоруссии.

В четверг президент Литвы Гитанас Науседа на саммите ЕС заявил, что Евросоюз должен готовить планы помощи белорусам на время после ухода президента страны Александра Лукашенко и не допустить «вмешательства третьих стран» в ситуацию в республике.