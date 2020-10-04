В Армении ответили на обвинения Баку в расширении зоны боевых действий

Баку сам расширил зону боевых действий, обстреляв армянскую территорию, заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

«Боевые действия уже включают территорию Армении, в частности, населенные пункты Вардениского района, которые подверглись ударам с применением тяжелой артиллерии и беспилотников. Если это для него (министра обороны Азербайджана - ред.) не расширение зоны боевых действий, то выводы пусть делают специалисты», – цитирует пресс-служба минобороны Тонояна, передает РИА «Новости».

По его словам, с территории Армении по Азербайджану никакого обстрела из дальнобойной артиллерии и ракетных ударов не было. «Если для ВС Азербайджана Степанакерт, Мартуни, Гадрут, Мартакерт, иные населенные пункты – разрешенные места ведения боевых действий, то профессиональные подразделения Армии обороны, вооруженных сил Арцаха очень решительно отвечают», «последствия для Азербайджана будут ужасными», – добавил Тоноян.

Между тем, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ходе телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем рассказал о последних событиях в зоне нагорнокарабахского конфликта.

«Мнацаканян проинформировал собеседника о том, что азербайджанские ВС, используя вооружения разных калибров, специально атакуют мирное население и гражданскую инфраструктуру, что приводит к человеческим жертвам и разрушениям. Глава МИД Армении выразил глубокую озабоченность в связи с прямым вовлечением Турции в агрессивные действия Азербайджана, в том числе посредством отправки в Азербайджан иностранных террористов», – сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

Ранее глава военного ведомства Азербайджана Закир Гасанов заявил, что «открытие огня с территории Армении расширяет зону боевых действий».

Перед этим минобороны Азербайджана проинформировало о ракетном обстреле Физулинского района страны с армянской территории.

В свою очередь пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянская сторона не ведет огонь по Азербайджану со своей территории.

Накануне в парламенте Армении сообщили, что в субботу вечером столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт осталась без света из-за обстрела города со стороны вооруженных сил Азербайджана.

В субботу утром Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Днем азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в Карабахе, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев переименовал село в Суговушан. В тот же день Баку объявил о взятии под контроль еще семи сел в прилегающих к Карабаху районах. Позже Армения сообщила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.