После урагана во Франции и Италии пропали без вести десятки человек

На юге Франции и севере Италии из-за урагана «Алекс» тысячи домов остались без электричества, десятки людей считаются пропавшими без вести.

Во Франции в результате наводнения, вызванного ураганом «Алекс», который бушевал в ночь на 3 октября в городе Ницце и прилегающем к нему регионе, затопленными оказались целые деревни. В департаменте Приморские Альпы к тому моменту пропавшими без вести числились как минимум восемь человек, в том числе один жандарм и два сотрудника службы спасения, сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на Rfi.

Кроме того, из-за урагана около 30 тыс. домов по всей стране остались без электричества. По данным французских метеорологов, в регионе за десять часов выпала годичная норма осадков.

«Мы столкнулись с бедой, подобной которой я еще не переживал в департаменте Приморские Альпы», – заявил мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования пострадавшим во время урагана и поблагодарил сотрудников спасательных служб.

«Вместе мы выдержим эту проверку на прочность», – написал Макрон в Twitter.

Ожидается, что 7 октября правительство Франции объявит в пострадавших регионах режим чрезвычайного положения.

Кроме того, на севере Италии, как и во Франции, многие дома остались без электричества, десятки людей числятся пропавшими без вести. Группа немецких туристов, путешествовавших в провинции Пьемонт в горах, была найдена службой спасения и доставлена в безопасное место.

В сентябре тайфун «Майсак» усилился до супертайфуна. В Приморье наблюдался ураганный ветер до 38 метров в секунду. Число жертв тайфуна в Приморье увеличилось до трех человек.

Во Владивостоке штормовой ветер оторвал плавучий док завода «Восточная верфь», док налетел на причал Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ).