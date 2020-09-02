Уровень Амура у Хабаровска поднялся выше отметки неблагоприятного явления

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки поднялся на 10 см и превысил отметку неблагоприятного явления на 17 см, сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС.

В настоящее время вода в Амуре достигает высоты 467 см, в ближайшие двое суток она поднимется еще на 15-20 см. Следующая ключевая отметка – опасного явления – находится на уровне 600 см, сообщается на сайте ведомства.

К настоящему моменту в низких местах в бассейне реки наблюдаются подтопления на глубину 0,1-2,4 метра.

Согласно прогнозу, в ближайшие сутки произойдет рост уровня воды в реке Уссури в Вяземском районе. Между селами Шереметьево и Венюково он может достигнуть отметок неблагоприятного явления. При такой отметке в зону возможного подтопления могут попасть прибрежные территории, сельхозугодия, участки дорог и линии электропередачи.

Также в зоне паводка находятся входящие в состав Хабаровска острова острова Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский, где расположены дачные участки горожан. На данный момент там уже подтоплено около 400 участков. Пик паводка на Амуре ожидается в первой декаде сентября.

Тем временем в Приморье на 3 и 4 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна «Майсак».

Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил отменить занятия в школах 3 сентября в районах, которые попадают под влияние супертайфуна. В первую очередь это коснется Хасанского района, Владивостока, Артема, Шкотово и Находки, сообщается на сайте правительства региона.

Также отдыхающих призывают срочно покинуть побережье в Приморье из-за надвигающегося урагана.

«На регион идет ураган, вызванный прохождением тайфуна «Майсак», который будет смещаться над Корейским полуостровом в сторону Китая. ...У мысов Залива Петра Великого ожидается ураганный ветер до 38 метров в секунду», – говорится в сообщении ГКУ Приморского края по пожарной безопасности.

Кроме того, прогнозируется опасная высота волн до пяти метров, на восточном побережье волна может подняться до семи метров.

Отмечается, что вдоль южного побережья Приморского края подъем уровня моря может достичь критических отметок. Наибольшее воздействие тайфун окажет на юго-запад и запад края, где пройдут очень сильные дожди, порывы ветра могут достигать 15 – 22 метров в секунду, местами до 28 метров в секунду.

Ранее жителей Сочи и Туапсе предупредили о риске образования смерчей из-за жары на черноморском побережье.