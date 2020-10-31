Ереван заявил об уничтожении азербайджанского беспилотника над Степанакертом

Над Степанакертом силами ПВО Армении уничтожен ударный беспилотник ВС Азербайджана, заявила пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.

«ПВО Армии обороны Арцаха [самоназвание Карабаха] уничтожили в небе над Степанакертом очередной ударный беспилотник противника», – передает ее заявление РИА «Новости».

Отмечается, что громкий взрыв прозвучал в Степанакерте в районе 20.30 мск. В центральной части города ощущалась взрывная волна, дрожали стекла в окнах. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Воздушная сирена не срабатывала.

Ранее Азербайджан показал видео с уничтожением диверсионной группы ВС Армении.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД