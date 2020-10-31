Азербайджан показал видео с уничтожением диверсионной группы ВС Армении

Вооруженные силы Азербайджана уничтожили армянскую разведывательно-диверсионную группу, сообщило министерство обороны республики.

Видеокадры с уничтожением противника ведомство разместило на своем сайте.

«Разведывательно-диверсионная группа, состоящая из армянского спецназа, пыталась приблизиться к линии обороны наших войск с целью совершения провокации. Первым огневым ударом по противнику была уничтожена автомобильная техника, и разрозненная группа стала спасаться бегством. Члены группы погрузились в автомобиль марки «Камаз», чтобы покинуть этот район. И этот автомобиль, заполненный вооруженными военнослужащими, также был немедленно уничтожен прямым и точным попаданием», – уточняется в сообщении минобороны Азербайджана.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Президент России Владимир Путин заявлял, что в Нагорном Карабахе сложилась очень сложная ситуация, в конфликте сторон у каждого своя правда и нет простых решений. Он напомнил, что конфликт Армении и Азербайджана начался с этнических столкновений еще при СССР, а руководство Советского Союза тогда «не приняло никаких действенных мер» для обеспечения защиты людей, и армяне «взялись за оружие».