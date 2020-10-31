Экс-госсекретарь: США оказались на грани второй холодной войны с Россией

Соединенные Штаты вследствие принятых администрацией президента Дональда Трампа мер балансируют на грани второй холодной войны в отношениях с Россией и Китаем, говорится в статье бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца, возглавлявшего в 1982 году американское внешнеполитическое ведомство и в 1974 году – министерство финансов.

«Наши отношения с большей частью остального мира также стали характеризоваться недоверием, граничащим с враждебностью, даже в том, как Вашингтон обращается с близкими союзниками в Европе и Азии. Мы приближаемся к ситуации второй холодной войны в наших отношениях с Китаем и Россией. Опора на военные угрозы при минимальных дипломатических усилиях, или вообще без них, является наиболее заметной чертой наших отношений с государствами, которые мы связываем с антиамериканскими настроениями и действиями», – передает ТАСС его мнение.

Дипломат добавил, что «после почти четырех лет администрации Трампа недоверие изобилует на международном уровне». По его мнению, Трамп создал такую атмосферу недоверия внутри страны и за рубежом, что потребуется много лет для нормализации ситуации.

Кроме того, Шульц указал на необходимость «восстановить доверие там, где его сейчас нет». «Наши партнеры в этих усилиях должны будут вновь обрести уверенность в том, что мы действительно разделяем одни и те же демократические ценности и что мы действительно работаем для международной системы государств, которая приносит пользу всем нам. Даже нашим противникам придется вновь обрести веру в то, что мы можем работать вместе в рамках борьбы с глобальными угрозами самому существованию человечества, даже если мы не согласны по другим вопросам. Для выполнения этой задачи может потребоваться более одного президентского срока», – сказал он.

Также дипломат заметил, что использование Трампом соцсетей и в частности Twitter «сделало работу американских дипломатов исключительно сложной».

Ранее стало известно, что берлинский музей восковых фигур мадам Тюссо переставил фигуру президента США Дональда Трампа в копию мусорного контейнера. На контейнере имеются надписи «Тупой Трамп, сделай Америку снова великой» и «Ты уволен». Уточняется, что «акция носит символический характер в связи с выборами в США».

На выборах президента США 3 ноября будут избираться глава страны, вице-президент и все 435 членов палаты представителей, а также треть сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Американский лидер Дональд Трамп досрочно проголосовал «за парня по имени Трамп».