Число жертв землетрясения в Турции выросло до 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли, почти 800 получили в пятницу ранения в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции, сообщило в субботу управление по чрезвычайным ситуациям страны.

«В результате землетрясения в Турции число погибших увеличилось до 20, а пострадавших – до 786», – передает ТАСС заявление ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Турции число погибших увеличилось до 17, а пострадавших – до 763 человек.

Напомним, в Эгейском море у берегов Турции произошло второе землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр землетрясения находится в 20 километрах района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе Турции.

В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер. Также в результате землетрясения на греческом острове Самос погибли двое детей.