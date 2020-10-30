Арестанты СИЗО не захотели работать вместе с Ефремовым

Заключенные в СИЗО «Водник», где находится осужденный актер Михаил Ефремов, выступили против работ с ним, сообщают СМИ со ссылкой на источники в учреждении.

Заключенные из хозяйственного отряда полагают, что им придется работать в отряде не только за себя, но и за актера. Ефремова могут устроить работать только разнорабочим, которому придется выполнять физическую работу: выносить баки, мыть полы, подметать двор, – а в отряде не уверены, готов ли к этому актер, пишет «Московский комсомолец».

«Я считаю, что он просто не справится. При этом сотрудникам будет неловко постоянно делать ему замечания. Другим осужденным отряда придется выполнять часть работы за него, а они и так сильно устают», – сказал собеседник издания.

Ранее Ефремов заявил, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО. До этого актер отказался отбывать наказание в Чувашии, сославшись на проблемы со здоровьем.

Полковник милиции в отставке, кандидат юридических наук Евгений Черноусов в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что осужденный не имеет право отказаться от колонии, в которую его направили, как это Ефремов. При распределении стараются учитывать его место жительства и нахождение родственников.

До этого сообщалось, что Ефремов устроил для сокамерников в СИЗО «Водник» роскошный ужин, заказав гуся с яблоками. В Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что такая услуга не запрещена.

Напомним, Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Теперь, когда приговор вступил в законную силу, его могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Юрист Сталина Гуревич, объясняя газете ВЗГЛЯД причину смягчения приговора Ефремову, заявила, что «на суд подействовало то, что Ефремов выплатил компенсацию».