Эксперт рассказал о шансах Ефремова отбывать срок в московском СИЗО

Осужденный не имеет право отказаться от колонии, в которую его направили, как это сделал актер Михаил Ефремов, виновный в смертельном ДТП в центре Москвы. Но при распределении стараются учитывать его место жительства и нахождение родственников, заявил газете ВЗГЛЯД полковник милиции в отставке, кандидат юридических наук Евгений Черноусов.

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, отказался отбывать наказание в Чувашии, сославшись на проблемы со здоровьем. Пока его оставили в московском СИЗО № 5 «Водник», но после получения заключения Мосгорсуда артиста, скорее всего, переведут.

«У Ефремова семь пятниц на неделе. То он заявлял, что хочет в Чувашию, то, как капризная дама, теперь ссылается на здоровье. Состояние здоровья определяет медицинская комиссия, а не он. Поэтому здесь его прихоть не будет учтена, поскольку сейчас уже принято решение. Его может изменить только какая-то чрезвычайная ситуация, например, резкое обострение какой-то болезни, в связи с чем переезд противопоказан», – рассказывает Черноусов.

Если считать, что перед законом все равны, продолжает эксперт, то осужденный не имеет право отказаться от колонии, в которую его направили. То есть если мотивы Ефремова не ехать в чувашскую колонию окажутся неубедительными, то они не будут учтены, и позже его все равно должны направить туда, куда и запланировали.

Эксперт подчеркнул, что у Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) есть положение о том, чтобы по возможности осужденных оставлять ближе к родственникам. Это обусловлено такими факторами, как финансовое положение, возраст, невозможность родственников ездить на свидания к осужденному и так далее. Поэтому, колонию преступнику стараются подобрать по месту жительства. Но, если же таковые переполнены, то человека распределяют туда, куда требуются люди.

«Видимо Ефремова кто-то переубедил на счет места отбытия наказания, ведь очевидно, что здесь будет легче. Но о желании остаться нужно было заявлять с самого начала. А «я хочу и я выбираю» – так не получится», – говорит Черноусов.

Собеседник также пояснил, что выбор московского СИЗО в качестве места наказания вполне оправдан. В частности, осужденные с московской пропиской в основном - это люди с образованием, а значит и взаимоотношения между сидельцами иные.

«Не буду раскрывать все секреты, кто там остается, потому что это и так понятно, какая категория людей. Но также там оставляют ту категорию граждан, которая может быть полезна: электриков, плиточников, строителей и так далее. Причины понятны – нужно сделать ремонт или какие-то реконструкции или перестройки. Но ясно, что там оставляют выборочно и отбор этот проводится тщательно», – подытожил Чернойсов.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила, что если Ефремов в апелляционной инстанции не получит условный срок, то хотел бы отбывать наказание в Чувашии.