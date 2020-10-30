Европа допустила возможность провала в разработке вакцины от COVID-19

Еврокомиссия допускает в качестве худшего сценария, что создать эффективную вакцину от коронавируса вообще не удастся, заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес.

«Худший сценарий для меня, это если эффективную [западную] вакцину от коронавируса создать вообще не удастся. Лучший сценарий предусматривает появление вакцины в течение ближайших нескольких месяцев», – приводит ее слова ТАСС.

Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Венгрии разрешат закупать российскую вакцину от коронавируса в случае ее регистрации в Евросоюзе. При этом он заявил, что российские и китайские вакцина не рассматриваются как «часть стратегии вакцинации ЕС, основанной в размещении предварительных заказов вакцины на условиях предоплаты».

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В РФПИ сообщили, что получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.