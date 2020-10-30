Армия обороны Карабаха заявила о пленении воевавшего на стороне Баку сирийца

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила о пленении уроженца Сирии, «воевавшего на стороне Азербайджана».

«Подразделения Армии обороны (Карабаха) пленили очередного террориста, даже поверхностный допрос которого не оставляет никаких сомнений в наличии террористов на азербайджанской линии фронта. Имя плененного исламского радикала и террориста – Мехред Мухаммад Альшхер, родом из Сирии», – передает РИА «Новости» сообщение официального информационного центра Карабаха.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.