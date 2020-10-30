Определено влияние погоды на заболеваемость коронавирусом Число случаев COVID-19 в мире превысило 45 млн человек 30 октября 2020, 08:35 Текст: Евгения Шестак

В мире число выявленных случаев коронавируса превысило 45 млн человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса. По последним данным, коронавирус в мире выявлен у 45 018 354 человек, скончались 1 181 027 вирус-положительных пациентов, передает РИА «Новости». В России за минувшие сутки выявили рекордные 17 717 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,5 млн случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

