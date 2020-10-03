Россиянам сказали, какой стороной носить маску

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3 октября, суббота  |  Последнее обновление — 12:03  |  vz.ru
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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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С чем связана невиданная дерзость Эрдогана

Выступать в роли «поджигателя войны» для политиков обычно некомфортно, но Эрдогана это не остановило Борис Ефимов
Беспрецедентно дерзкое и агрессивное высказывание в связи с событиями в Карабахе сделал президент Турции: по словам Эрдогана, «недопустимо» требовать прекращения огня в регионе. Это прямо противоречит не только традиционной политической риторике, но и совместному заявлению президентов России, Франции и США. Почему турецкий лидер почувствовал себя вправе говорить таким образом? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Таинственные политические убийства стали печальной приметой США

Политические убийства стали обыденной практикой в США ТАСС
Сюжет с «покушением на Навального» становится очередным инструментом давления Запада на Россию – прежде всего морального. Из нашей страны старательно изображают территорию, где регулярно происходят политические убийства. Однако критикам России стоило бы внимательнее присмотреться совсем к другой стране – США. Именно они являются эпицентром подобных преступлений. Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Мир взялся за строительство новых империй

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Роль ООН в новой истории будет минимальна. Это очевидно. У меня только остается один вопрос. Россия как себе видит роль в новом мире? Как намерена защищать интересы? Какую модель готова строить и с кем? Подробности...
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Раз это война, будьте готовы стать жертвами

Герман Садулаев, писатель, публицист
Нам нужно заново учиться отвечать за свои слова и поступки. За всё, что мы говорим, публикуем или републикуем, за лайки в интернете. Накопленная, набухшая, возогнанная ложь и размноженная ненависть обязательно оборотятся на нас самих. Подробности...
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Задача либеральных ополченцев – негодовать, а не воевать

Алексей Алешковский, сценарист
Мы помним, как еще совсем недавно на волне революционных настроений – антироссийских и прозападных – российские войска из Армении требовали выводить. Теперь концепт сменился. «И вводим, и выводим!» впору сделать девизом наших вооруженных сил. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    Россиянам сказали, какой стороной носить маску

       3 октября 2020, 11:43
    Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
    Текст: Наталья Ануфриева

    Медицинскую маску надо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета: сторону, которая стерильная, прикладывать к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу, рассказал член общественного совета при Министерстве здравоохранения Эрик Бровко.

    Бровко пояснил, что «если мы говорим об обычной классической медицинской маске, то ее надо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета», передает радио Sputnik.

    «Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски», – добавил он.

    Подойдет любой тип маски: медицинская, тканевая, сделанная своими силами.

    «Медицинские маски надо постоянно менять, а после использования выбрасывать. Если это многоразовая маска, ее нужно регулярно стирать перед повторным использованием. По степени защиты дальше идут уже респираторы, но они простому человеку не так необходимы, это скорее для врачей, которые находятся в постоянном контакте с заболевшим», – отметил эксперт.

    Между ношениями маску лучше либо убрать в отдельный карман, либо иметь для нее специальный небольшой пакет, «чтобы она не контактировала с грязными элементами, потому что потом вы ее прикладываете к лицу, дышите через нее».

    «Класть в сумку, где валяются ключи, телефон, тоже не нужно, лучше иметь отдельное место в сумке, где больше ничего не лежит, и куда вы не полезете грязными руками. Не думаю, что это существенно повышает риск заражения коронавирусом, но с точки зрения микробов в целом это не очень хорошо», – пояснил Бровко.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что около 80–85% заболевших новой коронавирусной инфекцией считают причиной своего заражения несоблюдение масочного режима.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что борьба с коронавирусом еще не закончена, терять бдительность нельзя.

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