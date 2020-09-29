Голикова: 85% пациентов с коронавирусом считают причиной заболевания отказ от маски

Около 80-85% заболевших новой коронавирусной инфекцией считают причиной своего заражения несоблюдение масочного режима, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

«Сегодня, по данным опросов, которые мы проводим, 80-85% заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях», – приводит ее слова ТАСС.

Голикова также сообщила, что тяжелая форма коронавирусной инфекции фиксируется примерно у 2,7% пациентов, а в 70-75% выявляемых в России случаев коронавируса у пациентов есть симптомы.

Вице-премьер призвала российских граждан строго соблюдать рекомендации специалистов по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. По ее словам, это позволит предотвратить повторение ситуации, которая наблюдалась в марте, апреле и начале мая 2020 года.

«Это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности. Самое главное, что это нужно для того, чтобы поберечь не только себя и своих близких, но и с уважением отнестись к медицинским работникам, которые как работали на передовой, так и продолжают это делать», – перечислила она.

По данным вице-премьера, мониторинг в 10 субъектах страны показал, что среди студентов 2,7-2,9% случаев положительных тестов на коронавирус против 1,3% среди школьников.

Она отметила также, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции вырос за последние три недели и сейчас находится ниже единицы только в 41 регионе России.

Ранее Путин заявлял, что борьба с коронавирусом еще не закончена, терять бдительность нельзя. Президент отмечал, что понимает россиян, которым надоели маски, социальная дистанция и тем более изоляция. Однако, отметил российский лидер, COVID-19 – это очень опасный и тихий противник.