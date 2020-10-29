Во Франции задержали собравшегося убивать «по приказу голосов» уроженца Афганистана

Во французском городе Лион задержан планировавший напасть на людей с ножом мужчина, его задержали у вокзала Парраш, сообщил канал CNews.

У мужчины при себе был нож, длина лезвия которого – около 30 сантиметров, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение канала.

Его задержали на остановке, когда он готовился войти в трамвай. Он рассказал полицейским, что слышал голоса, приказывающие ему убивать, передает «Московский комсомолец».

Задержанным оказался уроженец Афганистана с просроченным французским временным видом на жительство, передает ТАСС.

Напомним, в четверг вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. До этого, 16 октября, под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого он показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал инцидент террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, сообщив, что власти намерены обратить особое внимание на обучение детей.