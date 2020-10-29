В ФМБА рассказали о вариантах течения коронавируса

Почти 80% больных коронавирусом выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы, сообщил главный пульмонолог ФМБА Александр Аверьянов.

«Существует два варианта течения новой коронавирусной инфекции. У большинства пациентов, это примерно 80% больных, после внедрения репликации SARS-CoV-2 иммунная система путем естественного своего действия преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает. И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, этот больной все равно выздоровеет», – передает РИА «Новости» слова Аверьянова.

С этим, по мнению пульмонолога, связано большое количество лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции, «поскольку эта категория пациентов выздоравливает без всякого вмешательства».

«Совсем другая ситуация развивается примерно у 20% пациентов с SARS-CoV-2. У них развивается непропорциональный иммунитет, который можно сравнить в определенной степени с сепсисом, когда иммунная система начинает фактически работать против своего организма... Это приводит к прогрессирующему поражению легких», – добавил Аверьянов.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни.

Накануне, 28 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 16 202. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 1515.