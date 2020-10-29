Набиуллина объявила о завершении основного этапа расчистки банковского сектора

Основной этап расчистки банковского сектора России завершен, в данный момент идет его настройка, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Набиуллина заявила в интервью телеканалу «Россия 24», что «основной этап практически завершен расчистки, сейчас идет уже настройка», передает РИА «Новости».

Вместе с тем она отметила, что и в «нормальной» ситуации происходят отзывы лицензий, в том числе с рынка уходят и сами банки.

«Мы очень близки к этим нормальным темпам», – добавила глава регулятора.

Набиуллина также заявила, что банковский сектор России в данный момент устойчив и здоров, «и первая волна пандемии как раз показала, что банки в нынешнем состоянии способны справиться с такого рода рисками, не уменьшить кредитование, реструктурировать кредиты».

Она добавила, что прибыльными по итогами 9 месяцев 2020 года оказались 73% российских банков, но доля убыточных кредитных организаций в активах составила всего 3%

Также глава ЦБ указала, что инфляция в России находится на целевом уровне в 4%, при этом, вследствие истории с пандемией инфицирования новым коронавирусом, ещк и в 2021 году будут преобладать дезинфляционные факторы, «и мы действительно видим еще некоторое пространство для смягчения денежно-кредитной политики».

«Это будет зависеть от обстоятельств, какие решения будем принимать, когда, каким шагом (...) Здесь возможны параметры и снижения ставки либо более длительного нахождения ставки ниже того, что мы оцениваем как нейтральная», – добавила она.

Ранее сообщалось, что Минфин запланировал потратить на поддержку экономики в 2020-2021 году 9% ВВП.