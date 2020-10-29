В Италии осудили санкции ЕС против Крыма

Санкции, введенные Евросоюзом в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией, являются бессмысленным ходом и вредят простым людям, заявил член сената Италии, член парламентской ассамблеи Совета Европы Мануэль Вескови.

Видео выступления Вескови в комитете по иностранным делам Сената Италии опубликовано на его странице в Facebook. Надпись на видео гласит: «Нет бессмысленным санкциям против России. Европа должна слушать своих граждан, а не вредить им!».

«В комитете по иностранным делам Сената мы говорили о Российской Федерации и Совете Европы. В 2014 году Крым на референдуме выбрал присоединение к России. Вы знаете, что сделала Европа? Она ввела санкции. Бессмысленный ход, во вред населению и простым людям», – заявил Вескови.

По его словам, в Сенате Италии боролись за то, чтобы возобновить участие России в Совете Европы, поскольку считают ее стратегически важной.

«Совет Европы был бы лишен смысла, если исключить из него Россию. Совет Европы я в данный момент вижу, как очень неподвижный, застывший, очень бюрократический; и я считаю абсурдным, что не было созыва с марта до сих пор. Люди в мире работают, и я считаю, что и международные организации должны работать с личным присутствием», – заявил он.

Также он подчеркнул, что лично посетил Крым сразу после проведения референдума. Он отметил, что 95-96% крымчан заявили открыто о своем праве оставаться в России, поэтому международные политики должны прислушиваться к гражданам.

«Я всегда говорю: Родина – там, где бьется сердце. Граждане выразили свою волю посредством голосования. После этого случились санкции. Для чего нужны санкции? Вопрос. Возможно, они вредят только народам. Я считаю, каждый из нас должен действительно полагать и думать, что Совет Европы сегодня мог бы быть важнейшей организацией для всего, что происходит на наших территориях. Но он должен стать открытым, менее бюрократическим и более действенным», – заключил Вескови.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкции, введенные против крымчан, которых на западе считают «жертвами аннексии», являются бредом и чушью.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.