После письма учителя из Благовещенска о COVID-19 решили провести проверку

Мэр Благовещенска Олег Имамеев поручил провести служебную проверку о соблюдении мер профилактики коронавируса в школах города после письма учителя благовещенской гимназии о ситуации в общеобразовательном учреждении, сообщает администрация города.

В пресс-службе администрации сообщили, что Имамеев «дал поручение провести служебную проверку» в гимназии № 1 Благовещенска по указанным в письме учителя фактам, передает РИА «Новости».

Проверка пройдет и в других общеобразовательных учреждениях города «на предмет неукоснительного соблюдения мер неспецифической профилактики (утренние фильтры, отстранение учащихся и персонала школ при первых признаках заболеваний, работа рециркуляторов, соблюдение масочного режима взрослыми, наличие дезсредств, проведение дезинфекции помещений и контактных поверхностей и др.)».

Ранее в соцсети Instagram было опубликовано открытое письмо учителя гимназии № 1 Людмилы Ситниковой, в котором говорится, что учителя в качестве защиты используют «самодельные ситцевые маски», а в гимназии находятся «сильно кашляющие ученики».

По ее словам, «в каждом классе в семьях учеников много больных родителей, многие учителя тоже болеют, имеют высокую температуру, но еще не имеют результатов мазков».

Также в своем обращении, адресованном председателям городского и областного профсоюза работников образования, а также мэрии города, учитель спрашивает, почему школы города «до сих пор не переведены на дистанционное обучение».

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что Минпросвещения пока не рассматривает введение жестких ограничительных мер в школах из-за коронавируса.

В начале октября замминистра просвещения Виктор Басюк сообщал, что на карантине находятся около 3% российских школ.

Между тем свыше 150 российских вузов перешли на дистанционное обучение.