На удаленку перешли 150 российских вузов

Свыше 150 российских вузов перешли на дистанционное обучение, сообщил министр науки и высшего образования Росии Валерий Фальков.

«Если брать в целом, то у нас 1 тыс. 278 вузов и филиалов. На сегодняшний день 152 вуза полностью перешли на удаленный формат обучения», – приводит слова Фалькова ТАСС.

Также в стране увеличилось количество ушедших на карантин школ – с 39 до 49. Говоря о ситуации в общежитиях вузов, Фальков отметил, что она «не везде благополучная, но управляемая», передает РИА «Новости».

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что Минпросвещения пока не рассматривает введение жестких ограничительных мер в школах из-за коронавируса, образовательный процесс на сегодняшний день сохраняется на территории всей России.

В начале октября замминистра просвещения Виктор Басюк сообщил, что на карантине находятся около 3% российских школ.