Красный Крест осудил обстрелы жилых районов в Карабахе

Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал прекратить обстрелы жилых районов в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

«Как и тысячи гражданских лиц, МККК является сегодня свидетелем интенсивных обстрелов городских районов по обе стороны линии фронта, которые приводят к смертям, разрушениям, ранениям и опустошению. Это неприемлемо», – приводит текст заявления регионального директора МККК по Евразии Мартина Шуэппа ТАСС.

Он отметил, что «ужасающие сцены», свидетелем которых стала гуманитарная организация, «больше не должны продолжаться».

С начала эскалации конфликта МККК призывает стороны принимать все возможные меры для защиты гражданских лиц и инфраструктуры, в частности, больниц, школ, рынков и объектов культуры. Это – обязанность в соответствии с гуманитарным правом, напомнил Шуэпп. Он выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью в Нагорном Карабахе волонтера общества Красного Полумесяца Азербайджана и ранениями, которые получили два других волонтера.

Нынешнее обострение обстановки в регионе Красный Крест расценивает как сигнал о возможном выходе ситуации из-под контроля. От последствий «больше всего страдают гражданские лица», подчеркнул региональный директор. «МККК находится в контакте со сторонами, ведет двусторонний конфиденциальный диалог, чтобы напомнить им об обязанностях в соответствии с международным гуманитарным правом. Ужасающие сцены, свидетелями которых мы являемся, не должны продолжаться», – заключил Шуэпп.

В среду госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила о гибели мирных жителей после обстрела города Шуши азербайджанскими ВС из РСЗО «Смерч». В ответ Азербайджан обвинил Армению в убийстве мирных жителей в результате ракетного обстрела города Барда из РСЗО «Смерч».

Накануне вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе. До этого Пашинян заявил, что Ереван готов идти на уступки для урегулирования карабахского конфликта, однако Баку ожидает не компромисса, а капитуляции Нагорного Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.

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