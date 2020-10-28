Азербайджан обвинил Армению в убийстве 14 мирных жителей при ракетном обстреле Барды

Помощник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев заявил, что Армения нанесла удары по мирному населению города Барда. По данным правительственных источников при обстреле погибли 14 мирных граждан, еще 40 ранены. Ереван обвинения отрицает.

Гаджиев заявил, что Армения обстреляла мирных жителей Барды ракетами СМЕРЧ (РСЗО), передает издание haqqin.az. По предварительной информации, по населенному пункту было выпущено около десяти ракет, есть разрушения, а также погибшие и раненные среди мирного населения. По информации агентства Report, в результате атаки погибли как минимум пять мирных жителей.

Однако Минобороны Армении отрицает обвинения Баку. «Заявление минобороны Азербайджана о том, что ВС Армении якобы нанесли по городу Барда удар из РСЗО «Смерч», безосновательное и лживое», – передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря армянского военного ведомства Шушан Степанян.

Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило, что в среду утром Тертерский район республики подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении.

Накануне вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе. До этого Пашинян заявил, что Ереван готов идти на уступки для урегулирования карабахского конфликта, однако Баку ожидает не компромисса, а капитуляции Нагорного Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.