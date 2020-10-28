Найдена связь деменции с физическим трудом

Физическая активность в свободное время снижает риск деменции, в то время как влияние профессиональной физической активности на умственные способности остается неопределенным, сообщили датские ученые.

В своих исследованиях ученые использовали данные анкетного опроса, собранные в 1970-1971 годах, пишет журнал Medicine & Science in Sports.

Оказалось, что у 4721 человека деменция проявлялась вследствие тяжелого физического труда. Ученые считают, что результаты исследований должны заставить работодателей обратить внимание на профилактику умственных отклонений у своих сотрудников.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал заболевания, которые ведут к нарушению когнитивных функций.