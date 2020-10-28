Суд Амстердама удовлетворил требование Украины в деле о скифском золоте

Апелляционный суд Амстердама удовлетворил требование украинской стороны об отводе судьи Дуко Оранье, который вел дело о скифском золоте.

«Требование украинской стороны удовлетворено», – передает заявление суда ТАСС.

Украина смогла добиться отвода судьи со второго раза. В прошлом году Апелляционный суд Гааги отклонил требование отстранить Оранье. Позже украинские адвокаты представили новые доказательства, которые ставили под сомнение некоторые заявления судьи.

В июле 2019 года Апелляционный суд Амстердама отложил решение по делу о так называемом скифском золоте, потребовав дополнительную информацию. Российская сторона предоставила доказательства того, что золото скифов принадлежит музеям Крыма.

Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

Напомним, в сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.