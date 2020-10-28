В атмосфере Титана впервые открыли сверхактивные молекулы углеводородов

Астрономы открыли в атмосфере Титана, спутника Сатурна, сверхактивные молекулы циклопропенилидена (C3H2), нестабильного углеводорода, потенциально способного превращаться в более сложные органические вещества, сообщила пресс-служба НАСА со ссылкой на статью в Astronomical Journal.

«Титан представляет собой природную лабораторию, где можно наблюдать за теми же химическими процессами, которые протекали на Земле на первых этапах эволюции жизни. В рамках миссии Dragonfly мы планируем искать более длинные молекулы, чем C3H2, и поэтому для нас крайне важно понимать то, как в атмосфере Титана возникают сложные формы органики, падающие впоследствии на поверхность этой луны Сатурна», – приводит пресс-служба космического агентства слова астробиолога из НАСА Мелиссы Трейнер, передает ТАСС.

Титан представляет собой крупнейшую луну Сатурна, чьи размеры, облик и масса делают его больше похожими на каменистые планеты Солнечной системы, чем на другие луны. Вдобавок Титан очень похож на Землю с точки зрения климата и геологии. Там идут дожди и грозы, присутствует эрозия почвы, моря, реки и даже острова, а в его недрах протекают геологические процессы, порожденные гравитационными взаимодействиями с Сатурном.

Несмотря на все эти сходства, Титан не похож на Землю с химической точки зрения. Капли его дождей состоят из метана, а «песок» и другие формы материи на поверхности представляют собой замороженные углеводороды. Ученые предполагают, что роль мантии в его недрах играют не расплавленные породы как на Земле, а гигантский подповерхностный океан из жидкой воды.

Специалисты НАСА и их коллеги из Великобритании и Китая под руководством астробиолога из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда в Гринбелте (США) Конора Никсона, раскрыли еще одну необычную черту Титана, потенциально повышающую шансы на существование жизни на его поверхности. Они совершили это открытие, наблюдая за луной Сатурна при помощи микроволнового телескопа ALMA, установленный в чилийской горной обсерватории Чахнантор.

ALMA позволяет ученым «видеть» даже самые холодные молекулы газов, в том числе и те органические вещества, которые присутствуют в густой атмосфере Титана. Исследователи пытались найти в атмосфере Титана следы пиридина и пиримидина – азотистых оснований, играющих роль ключевой части всех «букв» ДНК. В результате наблюдений астрономы выяснили, что в воздушной оболочке луны Сатурна присутствуют молекулы, состоящие из трех атомов углерода и двух атомов водорода. Детально изучив их спектр, они пришли к выводу, что им удалось обнаружить циклопропенилиден, крайне нестабильный непредельный ароматический углеводород.

Циклопропенилиден и похожие на него вещества, как предполагают ученые, играют важную роль в формировании более сложных углеводородов и иных органических соединений, в том числе пиримидина и пиридина, а также других «кирпичиков» жизни.

Открыв C3H2 в атмосфере Титана, специалисты НАСА проанализировали данные, которые собирал зонд «Кассини». Как оказалось, его инструменты зафиксировали следы ионизированной формы данного углеводорода, однако в прошлом планетологи не обращали на нее внимания и не думали, что нейтральные молекулы этого вещества могут присутствовать на Титане в значимых количествах. По словам ученых, их обнаружение значительно усложняет химию атмосферы Титана и говорит о возможности формирования сложных ароматических углеводородов, азотистых оснований и других соединений из C3H2 и других нестабильных молекул. Их поиски, по словам представителей НАСА, станут одной из главных задач миссии Dragonfly, которая будет отправлена на Титан в 2027 году в рамках программы New Frontiers.

В январе стало известно, что ученые НАСА обнаружили первую планету, которая по параметрам почти идентична Земле. Планета находится в «обитаемой зоне» около своей звезды, что может указывать на наличие воды в жидком виде и развитие на ней микроорганизмов.