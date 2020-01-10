Астрономы обнаружили «копию» Земли

Ученые НАСА обнаружили первую планету, которая по параметрам почти идентична Земле. Планета находится в «обитаемой зоне» около своей звезды, что может указывать на наличие воды в жидком виде и развитие на ней микроорганизмов.

Обнаруженная планета на 20% больше Земли, она находится в так называемом «поясе Златовласки», то есть удалена от ближайшей звезды ровно настолько, сколько необходимо для существования воды в жидком виде и условий для наличия жизни. Ученые полагают, что планета, получившая название TOI 700 d, – потенциально обитаемый мир, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-релиз НАСА.

Небесное тело было обнаружено при помощи спутника TESS и космического телескопа Spitzer, планета располагается возле холодной карликовой звезды класса М – TOI 700. Эта звездная система находится южном созвездии Золотая Рыба на расстоянии 100 световых лет от Земли.

Астрономы уточняют, что за все время наблюдений на звезде не было зафиксировано вспышек, что повышает шанс того, что планета TOI 700 d получает такое количество света и тепла, сколько необходимо для зарождения жизни. Если бы звезда TOI 700 оказалась более яркой, то планета была бы слишком горячей. Видео опубликовано на YouTube-канале НАСА.

Вокруг звезды TOI 700 вращаются еще две планеты разной величины, одна из них, по мнению ученых, может оказаться газовым гигантом, наподобие Сатурна.

Пока исследователи не смогли точно определить условия климата на обнаруженной планете. Сейчас астрономы смоделировали 20 версий того, каким может быть это небесное тело.

В качестве одной из версий рассматривается возможность того, что это полностью покрытая океаном планета с плотной атмосферой, поверхность в которой преобладает углекислый газ. По другой версии планета полностью безоблачная, на ней располагаются материки и океаны.

Ранее сообщалось, что астрономы нашли новую карликовую планету в Солнечной системе.