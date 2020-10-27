Путин поддержал идею показа отечественных фильмов в школах В России оценили возможность перевода дошколят на удаленку В России начата работа по реформированию органов опеки 27 октября 2020, 20:17 Текст: Елизавета Булкина

Минпросвещения создало рабочую группу для разработки концепции реформирования органов опеки опеки и попечительства, сообщила пресс-служба ведомства. «В Минпросвещения России создана межведомственная рабочая группа по разработке концепции реформирования и совершенствования деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан. В рамках деятельности рабочей группы проводится мониторинг структуры органов опеки и попечительства, кадрового обеспечения и других показателей. Также планируется проведение анализа системы подготовки специалистов органов опеки», –говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее в Госдуме предложили ужесточить правила изъятия детей из семьи.

