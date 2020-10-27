Доказана польза кетогенной диеты для сердца

Ученые доказали, что диета с высоким содержанием жиров может предотвратить развитие сердечной недостаточности, связанной с нарушениями метаболизма. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Миокарду сердца для поддержания сердечного сокращения требуется огромное количество химической энергии. Чтобы поддерживать эту высокую метаболическую способность, сердце гибко адаптируется к различным условиям питания. Однако при заболеваниях, связанных с нарушениями метаболизма, такими как диабет, может развиться сердечная недостаточность, передает РИА «Новости».

Исследователи из Медицинских школ Вашингтонского университета и Университета Сент-Луиса обнаружили в экспериментах на лабораторных мышах, что диета с высоким содержанием жиров, или кетогенная диета полностью предотвращает сердечную недостаточность.

«Наша работа предполагает, что диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов может рассматриваться как лечебное питание при сердечной недостаточности», – приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования, доцента кафедры биохимии и молекулярной биологии Университета Сент-Луиса Кайле МакКоммиса.

Авторы исследования выявили, что при сердечной недостаточности у человека и мыши снижается экспрессия MPC (mitochondrial pyruvate carrier — митохондриальный переносчик соли пировиноградной кислоты), что приводит к генетической делеции MPC и нарушению функции сердца.

«Такую сердечную недостаточность можно предотвратить или даже обратить вспять, обеспечив кетогенную диету с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. Интересно, что 24-часовое голодание также обеспечило у мышей значительное улучшение ремоделирования сердца», – сказал МакКоммис.

По мнению ученых, как и кетогенная диета, длительное голодание увеличивает зависимость сердца от окисления жирных кислот и снижает кетолитический поток, несмотря на повышенную доставку кетоновых тел в сердце. Суточное голодание снизило уровень глюкозы в крови и сильно повысило концентрацию в плазме неэтерифицированных жирных кислот и кетоновых тел.

Значительное улучшение сердечной деятельности ученые наблюдали и у животных с отсутствием сердечной экспрессии MPC, которым давали диету с повышенным содержанием жира, но с достаточным количеством углеводов для ограничения кетоза.

«Наше исследование показывает критическую роль митохондриального пирувата в сердечной функции и подчеркивает потенциал диетических вмешательств для улучшения метаболизма сердечного жира, чтобы предотвратить или обратить вспять сердечную дисфункцию и ремоделирование в условиях дефицита MPC», – отметил ученый.

Результаты исследования предполагают, что диеты с высоким содержанием жиров не усиливают метаболизм сердечных кетоновых тел, а скорее стимулируют окисление жирных кислот, что, по мнению ученых, обеспечивает работоспособность сердца.

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