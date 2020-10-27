Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя

Читатели немецкого издания Suddeutsche Zeitung прислали в адрес редакции письма, в которых выразили недовольство поведением и высказываниями российского блогера Алексея Навального на территории ФРГ.

Вольфганг Хайнц обвинил россиянина в злоупотреблении правом гостя. Хайнц обратил внимание на оскорбление в адрес экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, прозвучавшее из уст Навального в момент нахождения на территории ФРГ, передает РИА «Новости».

«Будучи гостем нашей страны, он, на мой взгляд, не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику», – пишет читатель в своем обращении.

Кроме того, Хайнц осудил блогера за националистические и ксенофобские заявления.

За Шредера вступился и Петер Фендт. Он назвал экс-канцлера одним из лучших лидеров Германии. Читатель напомнил, что Шредер оживил экономику страны и защищал ее интересы.

«И на самом деле Германия должна быть максимально заинтересована в хороших отношениях с Россией, а также с ее президентом Владимиром Путиным», – написал Фендт.

Вольфрам Зальцер из Нойштадта-Кобурга в своем письме призвал не подражать Навальному. Немец обратил внимание на критику блогера в адрес России, выступления против реализации «Северного потока – 2» и заявления в адрес Путина и Шредера.

Зальцера возмутило, что нынешнее немецкое правительство «заглядывает в рот» к Навальному. По его словам, блогер «оправдывает неприкрытую ксенофобию».

В частности Зальцер вспомнил заявление Навального о том, что якобы каждое второе тяжкое преступление в Москве совершают мигранты, а также об его участии в «русском марше», организованном националистами.

«И если в России он с гордостью говорит о подобной деятельности, на Западе он в то же самое время предпочитает помалкивать об этом», – написал Зальцер.

Напомним, в начале октября Шредер пообещал «юридически» преследовать Bild за серьезное нарушение личных прав после публикации необоснованных утверждений Навального в отношении бывшего канцлера Германии.

Ранее Навальный в интервью изданию Bild выступил с утверждением, что экс-канцлер ФРГ, председатель совета директоров Роснефти и глава комитета акционеров Nord Stream AG Шредер якобы получает «тайные платежи» от российских властей. При этом блогер не привел никаких доказательств, отметив, что это его личное мнение.