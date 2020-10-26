Актриса Светличная обвинила родственников в попытке убийства

Заслуженная актриса РСФСР Светлана Светличная рассказала, что сын и внучка пытались ее убить.

После визита внучки Светличная обнаружила в квартире шарики с ртутью и почувствовала резкое недомогание, передает РИА «Новости».

«Меня покалечили. У меня теперь болит колено, болит шея. И это было сделано сознательно. У меня были моменты, когда я не понимала, почему я себя так плохо чувствую. И даже было рвотное состояние», – сказал актриса.

По ее словам, отравить Светличную пытались не только ее внучка, но и сын со своей супругой. Актриса считает, что таким образом родственники пытались получить ее квартиру в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что пенсия Светличной составляет почти 50 тыс. рублей в месяц.

В июне адвокат осужденного актера Михаила Ефремова рассказал, как пьяный водитель убил всю его семью.