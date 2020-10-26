Ученые спрогнозировали усугубление ситуации с COVID-19 зимой

Американские ученые предупредили об усугублении ситуации с коронавирусом зимой, могут потребоваться более строгие меры контроля, чтобы снизить риск новых вспышек, пишет Nature.

По мнению специалистов, вспышка COVID-19 будет связана с несколькими факторами. Так, в первую очередь дополнительный риск создает то, что в холодное время года люди будут чаще взаимодействовать в помещениях с плохой вентиляцией.

Другим фактором является то, что холод и сухой воздух, а также отсутствие прямых солнечных лучей создают благоприятную среду для повышения передачи коронавируса, передает РИА «Новости».

«У этого вируса наступит период расцвета. Впереди нас ждут довольно отрезвляющие и трудные месяцы», – сказал микробиолог Стэнфордского университета в Калифорнии Дэвид Релман.

Ученые предполагают, что зимой могут потребоваться более строгие меры контроля, чтобы снизить риск новых вспышек.

Ранее врач-инфекционист Валерий Безносенко заявил, россиянам не стоит ждать массовой вакцинации от коронавируса до лета следующего года. Он также подчеркнул, что «осень и зима – это времена года, максимально предрасполагающие к увеличению количества респираторных инфекций, в том числе и коронавирусной, ввиду того, что иммунитет к ней у населения Земли отсутствует».